A Nancy, des étudiants en grève pour le climat réclament une "vraie" sobriété

Une quarantaine de jeunes ont manifesté ce vendredi 23 septembre à la mi-journée devant la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Une manifestation dans le cadre des grèves mondiales pour le climat partout sur la planète. Un petit rassemblement pour demander au gouvernement d'en faire plus dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Anne, étudiante à Sciences-Po Nancy regrette des mesures de sobriété "qui ne vont pas assez vite, pas assez loin" et une "sobriété qui arrive seulement quand il y a des enjeux économiques derrière et pas pour des raisons écologiques". Des jeunes qui dénoncent des incohérences dans la politique menée en faveur de l'écologie, comme Joris, étudiant en école de commerce à Nancy et membre de Greenpeace : "on demande aux particuliers et aux entreprises de faire des efforts en matière de consommation mais on n'éteint pas les panneaux publicitaires [...] Il faut aller beaucoup plus loin".

"On ne peut plus revenir en cours normalement après un été pareil", estime Mathilde Ros, étudiante à Sciences-Po Nancy et secrétaire générale de Fridays for future France.