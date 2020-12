A Nancy, des manifestants demandent la réouverture des restaurants, salles de sport, discothèques

De 200 à 300 manifestants se sont rassemblés ce mercredi 2 décembre place Charles III à Nancy pour protester contre la fermeture, malgré un confinement allégé, d'un certain nombre de commerces, comme les restaurants, les salles de sport et les discothèques.

Ils ont déposé leurs casseroles au milieu de la place Charles III au centre de Nancy ce mercredi 2 décembre, ils ont fait du bruit pour faire entendre leur protestation. De 200 à 300 gérants de restaurants, de discothèque ou de salles de sport, demandent à rouvrir le plus tôt possible et ne pas attendre la date du 20 janvier, comme annoncé par le gouvernement.

Selon l'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, entre 30 et 40 % des établissements seraient menacés de fermeture.En Meurthe et Moselle, le secteur représente 4000 salariés.

