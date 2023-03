A Nancy, la manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi s'élancera de la place de la Carrière

La manifestation contre la réforme des retraites de ce jeudi 23 mars change de lieu de rassemblement à Nancy. Le cortège s'élancera de la place de la Carrière et non de la place Carnot. En cause : l'installation actuelle des manèges de la foire attractive.

Jusqu'à présent, le départ des manifestations nancéiennes a été donné place Carnot © Radio France - Isabelle Baudriller Une fois n'est pas coutume, le lieu de rassemblement des opposants à la réforme des retraites ne sera pas la place Carnot ce jeudi 23 mars à Nancy mais la place de la Carrière, en raison de l'installation actuelle des manèges de la foire attractive place Carnot et Cours Léopold. Le parcours de la manifestation Le cortège s'élancera à 14h place de la Carrière et empruntera la place Saint-Epvre puis les rues d'Amerval, Stanislas, Poincaré, Saint-Léon, le viaduc Kennedy, les rues de Mon Désert, Charles III, Saint-Dizier, Gambetta avant d'arriver place Stanislas.