A Nancy, la préfecture autorise trois manifestations des personnels soignants

Plus d'une dizaine d'organisations syndicales et professionnelles appellent ce mardi 16 juin à une journée nationale de mobilisation pour "défendre l'hôpital public". Un appel pour les soignants et les non-soignants pour demander plus de moyens pour la santé. Un secteur durement éprouvé par la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19.

En Meurthe-et-Moselle, trois manifestations ont été déclarées et autorisées par le préfet.

A Laxou, à partir de 7 heures au départ de la rue du Docteur Archambault

A Nancy, à partir de 14h, au départ du boulevard Joffre

A Toul, à partir de 18h, au départ du cours Raymond Poincaré

La préfecture rappelle dans un communiqué, que les "manifestations sur la voie publique doivent garantir l'application des mesures d'hygiène et de distanciation sociale applicable en tout lieu et en toutes circonstances" pour prévenir la propagation du Covid-19.

