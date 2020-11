A Nancy, la réouverture des commerces soulage clients et commerçants

Elle était très attendue. La réouverture des commerces a lieu ce samedi 28 novembre. Dans les rues de Nancy, c'est le soulagement qui domine chez les commerçants et les clients.

Dans le salon de coiffure Bel'hair de Sandrine Gérard, tous les cartons de produits ne sont pas encore déballés. Mais il faut déjà s'activer les rendez-vous ont repris de plus belle.

Entre deux rendez-vous, il faut finir de préparer le salon © Radio France - Léo Limon

" Je suis soulagée de retravailler et d'avoir une vie sociale, on sort de notre trou et ce n'est que du bonheur " se lâche Sandrine Gérard. Pour elle, ce second confinement a été plus compliqué que le premier : " J'avais le sentiment de ne pas pouvoir réagir. On voit la mort du commerce qui se profile et qui rôde. Ça c'est terrible pour le moral ".

Dans les rues de Nancy, une foule plus compacte que d'habitude © Radio France - Léo Limon

Protocole sanitaire strict

Une réouverture marquée par un protocole sanitaire strict. Une jauge de 8m² par client doit désormais être respectée, en plus d'utilisation du gel et le port du masque obligatoire. Pour les surfaces de plus de 400m², un comptage doit être réalisé à l'entrée.

Pour les commerçants il faut maintenant remonter la pente de ce mois de fermeture, qui s'ajoute à celle du premier confinement, avec en ligne de mire les fêtes de fin d'année.