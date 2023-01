A Nancy, la soupe des sans-abris reste très fréquentée

A Nancy, tous les dimanches de l'année, la soupe des sans-abris va à la rencontre des personnes en difficulté.

Après avoir effectué une tournée dans la métropole pour rencontrer ceux qui sont plus éloignés de la ville, des plats chauds (boeuf bourguignon, goulache) sont servis à midi, cours Léopold.

"C'est très bon, ça fait du bien, en plus on voit du monde" témoignent Angèle et Sébastien, un couple d'une trentaine d'années qui vit dans la rue. Ce dimanche de janvier, ce sont une trentaine de personnes qui ont profité des plats chauds, des cafés chauds et qui sont repartis avec un sac contenant quelques boites de conserve, du riz et de la compote.

Des plats chauds préparés par des bénévoles

Ce sont des bénévoles du Lions Club, du Rotary et d'autres associations qui préparent ces plats, à tour de rôle. "On fait 4kg de viande, 4kg de pommes de terre. Chaque club a un tour à remplir, aujourd'hui c'était le nôtre" explique Claude, du Lions Club.

"Notre service est destiné aux personnes sans domicile ou aux personnes sans ressources. Chaque dimanche, en comptant les tournées dans l'agglo, on est aux alentours des 200 personnes aidées" précise le président de l'association la soupe des sans-abris, Grégoire Bouvier.