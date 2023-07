A Nancy, le Hall du Livre déménage !

Nouvelle aventure pour le Hall du Livre à Nancy ! La librairie quitte ses locaux historiques, situés au 38, rue Saint-Dizier pour déménager juste en face, au sein du bâtiment Vaxelaire, au 53-57 de la même rue, vide depuis la fermeture d'Eurodif en 2017.

Vers "la plus belle librairie de France !"

Ce déménagement s'est officialisé ce vendredi 7 juillet, en présence du maire, des élus chargés de l'attractivité et du commerce, de l'éditeur Antoine Gallimard, ainsi que la directrice du Hall du Livre, Astrid Canada : "Ce n'est pas qu'une ambition, on va devenir la plus belle librairie de France !" C'est vrai que les arguments ne manquent pas. La nouvelle librairie va se déployer sur trois étages, avec pas moins d'un kilomètre d'étagères pour accueillir les quelque 90.000 références, soit de 300 à 500 mille ouvrages.

L'immeuble Vaxelaire, rue Saint-Dizier à Nancy. © Radio France - Julien Penot

Chacun des étages aura un code couleur bien défini, qui correspondra à un public. De grands escaliers, un escalator et un ascenseur trôneront au centre de la structure pour assurer la circulation entre les différents niveaux. Si les travaux sont en passe d'être terminés, il faut maintenant aménager, habiller et décorer les 1300m² de surface. "C'est un bâtiment qui fait rêver et le plus gros des challenges est que, vraiment, quand on ouvrira les portes, on nous dise : "Whoua !", sourit Astrid Canada.

L'intérieur de l'immeuble Vaxelaire, encore en travaux. © Radio France - Julien Penot

Le Hall du livre se présentera comme un lieu de rencontre, avec certes des livres, mais aussi une papeterie et une salle de presse. L'accès handicapé, absent de l'actuelle librairie, sera lui aux normes en vigueur. "Cela symbolise aussi la place de la littérature et de la culture dans la ville", défend le maire Mathieu Klein, et aussi un enjeu urbanistique et patrimoniale, avec la nouvelle vie du bâtiment Vaxelaire."

Ouverture prévue fin octobre

L'ouverture de la librairie est prévue pour fin octobre, après un déménagement express pour éviter de parasiter la rentrée littéraire. Un nouveau chapitre qui intervient près de dix ans après une période difficile financièrement pour la librairie, au bord du gouffre, suite à la liquidation judiciaire de plusieurs établissements appartenant à Chapitre (Groupe Actissia).

Le premier étage de l'immeuble Vaxelaire, rue Saint-Dizier à Nancy. © Radio France - Julien Penot

"C'est une affaire qui avait des difficultés, et la je suis très heureux de reconstruire un modèle qui soit pérenne", se réjouit l'éditeur Antoine Gallimard, actionnaire principal du Hall du Livre. Si la rénovation du bâtiment est chiffrée à trois millions d'euros, le coût de l'aménagement et de la décoration de la librairie n'a, lui, pas encore été évalué.