Nancy, France

Dans son communiqué la mairie de Nancy précise que "l'accord trouvé entre le groupe Ferré et la Ville a ouvert la voie à des travaux d'extension et de rénovation du Grand Hôtel de la Reine, qui vont lui permettre de devenir un établissement cinq étoiles". Le premier cinq étoiles en Lorraine, le 14ème dans le Grand Est !

La première réunion de chantier s'est organisée ce mercredi 28 février place Stanislas à Nancy. Les travaux démarrent par la requalification des façades des anciens locaux du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle au 2 rue Sainte-Catherine et 1 rue Lyautey pour 34 semaines et par l'aménagement intérieur.

Les travaux débutent dans les anciens locaux du Conseil Départemental rue Lyautey à Nancy © Radio France - David Henry

La mairie de Nancy propriétaire des locaux investit ici près de 3, 5 millions d'euros. Pas d'information à ce jour concernant l'investissement du groupe Ferré, exploitant du Grand Hôtel de la Reine. La livraison du chantier est prévue pour la fin d'année 2019.

En projet, des chambres plus nombreuses, 89 contre 51 actuellement, et plus grandes au minimum 24 m2. Dans l'hôtel encore un SPA, un espace de remise en forme et trois salles de séminaire.

A Nancy, c'est le début des travaux pour le Grand Hôtel de la Reine pic.twitter.com/01K2DuQMnt — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 28, 2018

Sylvie Petiot, la Première adjointe à la mairie de Nancy, confie attendre beaucoup de cet investissement pour l'attractivité de la ville. "Il y a un manque à Nancy, confie l'élue, on a besoin d'avoir une offre complémentaire avec des hôtels quatre étoiles déjà présents".