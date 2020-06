A Nancy, les fleuristes misent sur la fête des mères pour relancer les affaires

La fête des mères, ce dimanche 6 juin, est une date clé pour les commerçants nancéiens. Après deux mois de confinement et de fermeture, ils espèrent pouvoir regonfler leurs trésoreries.

Le plus gros chiffre d'affaires pour un fleuriste

Et c'est particulièrement le cas pour les fleuristes. Marion et Cyril Leroy, basés rue Saint-Nicolas, misent beaucoup sur cet événement. "Cela représente le plus gros chiffre d'affaires pour un fleuriste, si on n'avait pas pu assurer la fête des mères cette année, je pense qu'on n'aurait tout simplement pas rouvert", déclare la co-gérante.

Depuis quinze jours, les commandes par téléphone ou via les réseaux sociaux s'accumulent. Le couple en a dénombré une cinquantaine. Un chiffre dans la moyenne, qui surprend justement Cyril Leroy. "On a voulu encourager la prise de commandes en amont, pour drainer au mieux la clientèle en boutique étant donné qu'on doit mettre en place les mesures barrières. Mais on s’aperçoit que les gens ont vite oublié cette phase de confinement où ils essayaient de s'organiser et de se faire livrer. Je pense qu'on aura donc un afflux de clients en magasin le jour J."

Les retardataires sont prévenus : attendez-vous à faire la queue ce week-end si vous avez prévu de gâter vos mamans !