A Nancy, les fonctionnaires s’unissent jeudi pour défendre le service public

Nancy, France

A Nancy, le défilé partira de la gare de Nancy - c'est nouveau - pour arriver place Stanislas, ce jeudi 9 mai, et tous les syndicats parlent d’une même voix pour défendre le service public et appeler à une journée de grève et on devrait retrouver des enseignants, des policiers, des agents hospitaliers et des fonctionnaires des collectivités territoriales, tous unis pour défendre le service public.

Davantage de précarité

En ligne de mire : le projet de loi de réforme de la fonction publique qui vise notamment à rendre plus facile le recours à des contractuels. Les syndicats ont entendu le président de la République, Emmanuel Macron, revenir sur la suppression de 120 000 fonctionnaires pendant son quinquennat mais ce recul ne rassure pas vraiment les syndicats de fonctionnaires qui veulent défendre le service public.

Réunis à Nancy ce vendredi, tous les syndicats parlent d’une même voix et appellent les citoyens à les soutenir. Une intersyndicale unie composée de CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, et UNSA. Tous dénoncent un service public dégradé avec davantage de précarité : c'est ce qui va mobiliser les fonctionnaires jeudi estiment les syndicalistes locaux qui relayent un mouvement national.

Ecoutez François Wey, secrétaire général de la FSU en Meurthe-et-Moselle. Copier

Une manifestation préparée en commun et pour François Wey, secrétaire général de la FSU en Meurthe-et-Moselle, «le gouvernement parle d’une modernisation mais on l’analyse comme une attaque, la base dit aux syndicats unissez-vous et sauvez le modèle français». Sous une autre bannière, Chantal Stirnemann défilera dans les rues de Nancy sous la bannière de la CFTC et pour l'éducatrice sportive à Pompey : «on se dirige vers le privé, c’est le vrai changement avec des cadres qui vont être recrutés sans concours».

Des responsables avec des contrats privés et des objectifs contraires au service public

Du CHU de Nancy aux impôts en passant par les communautés de commune, l’université de Lorraine ou les écoles maternelles, les inquiétudes remontent de la base avec notamment l’arrivée de «responsables avec des contrats privés et des objectifs qui peuvent être contraires au service public» s’insurge Magalie Leclair de l’Unsa Education.

Une loi de transformation de la fonction publique qui devrait mettre fin au système d'avancement paritaire avec des salaires qui sont bloqués rappellent les syndicats de fonctionnaires. Des syndicats qui ont choisi de partir du parvis de la gare de Nancy, ce jeudi à 14H.