A Nancy, les syndicats de l'Education nationale dénoncent le "mépris" de leur ministère

Les syndicats de l'Education nationale s'attendent ce jeudi 13 janvier à un mouvement de grève très suivi. Ils appellent à la grève pour dénoncer le manque de moyens pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à l'école, mais aussi contre la gestion de la pandémie dans les écoles, collèges et lycées, faite de changements incessants de protocoles. L'intersyndicale rejointe par les parents d'élèves de la FCPE appelle à manifester ce jeudi à partir de 11 heures place de la République à Nancy.

Des enseignants qui décrivent leur "colère" et dénoncent un "mépris" du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Des enseignants qui s'y perdent entre les différents protocoles sanitaires, déjà quatre différents depuis le début de l'année civile. Et le dernier en date où l'on demande aux parents de réaliser trois autotests en cinq jours ne va rien arranger selon Alice Gauthier, enseignante dans le primaire et membre du SNUIPP FSU 54 : "même nous, on ne nous en fournit plus en tant qu'enseignants, les parents ne pourront pas forcément les faire [...] Au bout de huit jours, on aura une attestation sur l'honneur et des tests qui n'auront pas été faits".

On était tous animés par la volonté de s'en sortir"

Le gouvernement défend son bilan en expliquant que les écoles restent ouvertes en France plus qu'ailleurs. C'est aussi une volonté des syndicats mais pas à n'importe quel prix. Après deux ans de crise sanitaire, Magali Leclaire, secrétaire régionale de l'UNSA Education ne supporte plus les changements de pied du ministère : "on était tous animés par la volonté de s'en sortir et de se tenir les coudes mais on est très fatigués et on est au quatrième protocole depuis le début de l'année. Qu'on nous dise la vérité".

"Colère", "chaos organisé"

Adeline Giovanella du SE-UNSA parle d'une "colère en train de monter" même dans des écoles habituellement peu mobilisées. Brigitte Kes du syndicat FO dénonce des réformes du baccalauréat accélérées à la faveur de la crise sanitaire et un "chaos organisé". Seule éclaircie pour Magali Leclaire, le soutien de parents d'élèves pour jeudi : "j'ai eu plein d'encouragements, ça fait très chaud au coeur, on se sent un peu écoutés, un peu soutenus et j'ai envie de dire que ça change", dit-elle les yeux rougis.

Les syndicats qui espèrent être reçus en préfecture ce jeudi à Nancy.