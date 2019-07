A Nancy, les urgentistes continuent à se mobiliser pour plus de moyens

Nancy, France

Dans la Cour d'Honneur de l'hôpital central à Nancy, les slogans s'enchaînent : "Urgences en colère, y'en a marre de la galère !". Le personnel des urgences du CHRU répond à l'appel à la grève de l'intersyndicale CGT, FO et SUD depuis le 4 juin. Ils demandent plus de moyens humains et matériels pour soigner les patients.

Des conditions exécrables et indignes

Sophie Perrin Phan Din, secrétaire générale de la CGT, évoque une situation ingérable aux urgences. "Depuis quatre ans, 400 lits et 280 postes ont été supprimés. Les urgentistes ont honte d'accueillir des patients dans des conditions exécrables et indignes. Il est quand même légitime que chaque patient soit pris en charge correctement", explique-t-elle.

Après avoir distribué plusieurs tracts, les syndicats ont été reçus par la direction pendant une heure. Un échange "peu fructueux" pour Sophie Perrin Phan Din. "Le directeur va poursuivre sa politique d'économies à tout prix", insiste-t-elle. Malgré l'annonce de plus de personnel pour la journée, la représentante syndicale juge cela insuffisant. "C'est largement en-dessous des besoins quotidiens du personnel", ajoute-elle.

Les enseignants solidaires

Un collectif d'une quinzaine d'enseignants a également répondu à l'appel. Ils se veulent solidaires auprès du service hospitalier pour converger les luttes. "Nous sommes pleinement solidaires des revendications que peuvent apporter les collègues de la santé en matière d'augmentation de leurs moyens", précise Thomas, l'un d'entre eux.

On se mobilise aussi à Épinal

Dans les Vosges, à Épinal, une mobilisation est également prévue lundi 8 juillet devant la préfecture avec d'autres services hospitaliers. Les syndicats ont également rencontré la direction ce mardi.