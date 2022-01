A Nancy, un centre-ville très calme depuis le renforcement du télétravail

Restaurateurs et boulangers sont d'accord sur un point depuis le début du mois de janvier : à Nancy, le renforcement du télétravail se fait sentir. Beaucoup moins de passage et d'activité que d'habitude.

Quelles conséquences pour le commerce de centre-ville après presque trois semaines de télétravail renforcé ? Depuis début janvier, le télétravail est rendu obligatoire quand c'est possible trois jours par semaine, pour freiner l'épidémie de Covid, et la 5e vague poussée par le variant Omicron. Et restaurateurs et boulangeries du centre-ville de Nancy constatent une très nette baisse de fréquentation depuis le début du mois. De son côté, le gouvernement pourrait prolonger la mesure de deux semaines. La question sera discutée lors du conseil de défense sanitaire du jeudi 20 janvier.

Il est midi, pas de file d'attente à l'entrée des restaurants du centre-ville ou des boulangeries. Mathieu est le gérant des "3 cageots", place Charles 3 à Nancy et il confirme une baisse de fréquentation de la clientèle professionnelle avec en prime des annulations : "des gens qui devaient venir mais qui sont cas-contacts ou bien qui n'ont plus les autorisations de faire des repas". Claire-Marie travaille elle dans une boulangerie et elle constate une activité en net retrait : "toute la journée, moins de passage, moins de voitures. C'est la première fois qu'on le ressent aussi brutalement". Il faut croire que les règles de télétravail étaient moins respectées lors des précédentes vagues.

Un retour des plats en livraison ?

David, patron de la brasserie Charles III tente de s'adapter. Il a mis une partie de son personnel en vacances et songe à remettre en place un service de plats à emporter ou en livraison : "on a toujours l'équipement nécessaire et on va peut-être le remettre en route si ça continue. Ce n'est pas ça qui fait bouillir la marmite mais ça fait un peu de volume et ça évite d'avoir les bras croisés". Le Charles III qui constate une baisse de 20 à 25% de son activité entre midi et deux heures.