VIDÉO - A Nantes, des policiers caillassés devant le lycée Michelet

Des échauffourées se déroulaient ce mardi matin devant le lycée Michelet à Nantes où des jeunes ont incendié des containers et jeté des projectiles sur les policiers.

Des palettes et des poubelles en feu devant le lycée Michelet à Nantes

Nantes, France

Les abords du lycée d'enseignement professionnel Michelet de Nantes étaient le théâtre d'affrontements CE mardi matin entre des jeunes et des policiers appelés sur place. Des manifestants, une centaine selon un journaliste de France Bleu Loire Océan, ont mis le feu à des palettes et à des containers, une épaisse fumée noire et de grandes flammes s'échappaient du brasier sans que les pompiers puissent intervenir.

Ils ont été pris pour cible à chaque tentative d'approche. Les policiers étaient également la cible de jets de pierres, la situation restait tendue aux alentours de 8h45 mais le feu a finalement pu être maîtrisé.

Incendie éteint devant le lycée Michelet à Nantes. pic.twitter.com/yODxo1FqZs — Grégory Jullian (@gregory_jullian) December 4, 2018

Des jeunes manifestent devant d'autres établissements (lycée Guist'hau de Nantes, lycée de la Herdrie à Basse-Goulaine) sans toutefois en empêcher l'accès.