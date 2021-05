La mairie de Nantes a donné les détails du déconfinement pour ce qui concerne la réouverture des terrasses. Elles pourront être agrandies en fonction des établissements, et certaines rues seront à nouveau piétonne pour l'été.

À Nantes, des terrasses étendues et certaines rues piétonnes à partir du 19 mai

Pour la réouverture des bars et restaurants le mercredi 19 mai, date du déconfinement, la mairie de Nantes annonce que les terrasses pourront être étendues, parfois même sur l'espace public, jusqu'au 15 novembre. Plusieurs rues sont à nouveau piétonnes cette année, certaines 24 heures sur 24, d'autres seulement le soir.

Installation "exceptionnelle" des terrasses sur l'espace public

La municipalité précise que "les emprises de terrasse permanentes pourront être augmentées afin de respecter les règles de distanciation sociale entre les tables", et que pour les établissements qui n'ont pas de terrasse, "une installation exceptionnelle de leurs tables sur l'espace public", y compris sur les places de parking quand c'est possible. Les bars et restaurants pourront également partager leurs terrasses si besoin.

