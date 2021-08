À Nantes, le contrôle du pass sanitaire "globalement compris et respecté"

Au restaurant comme au bar, il faut maintenant scanner son pass sanitaire avant de s'installer. Après une première semaine de "test et de tolérance", le scan de ce flashcode est devenu le passage obligatoire pour manger ou boire un verre. À Nantes, les restaurateurs redoutaient sa mise en place, entre perte de temps et réticence des clients. Au final, ça se passe plutôt bien pour la plupart, qu'ils soient pour ou contre cette mesure.

C'est juste un scan, au final ça prend deux secondes et on est préparés. De toute façon, il faut s'adapter

Les clients rencontrés en terrasse ont, pour la plupart, déjà bien intégré cette nouvelle étape dans leur quotidien. "Qu'on soit pour ou contre le pass, on sait qu'on doit s'y faire pour continuer à vivre à peu près normalement" explique par exemple un groupe d'amis installé en terrasse. Parmi eux, certains sont rassurés par cette mesure, quand d'autres ne la comprennent pas, et sont contre le côté "contrôle et obligation". Mais tous ici préfèrent jouer le jeu pour continuer à profiter des bars et restaurants.

Les restaurateurs rassurés

Les restaurateurs, eux, sont globalement contents et rassurés. En fait, ils s'attendaient à devoir plus batailler avec leurs clients pour scanner le pass, voir à subir des intimidations. Au final, les gérants rencontrés à Nantes notent que tout se passe plutôt bien, et que les clients sont pour la grande majorité respectueux. "Parfois on doit demander à une personne qui n'a pas le pass de s'en aller, mais tout se passe bien et nos clients sont vraiment respecteux" expliquent Laurent et Marie Prosper, gérants de Picota, sur l'ile de Nantes.

Certains restaurateurs continuent de leur côté à contester le pass sanitaire, et s'engagent à ne pas contrôler leurs clients, au risque de se prendre un amende. Pendant ce temps là, les autorités intensifient les contrôles inopinés dans les établissements.