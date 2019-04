A Nantes, le marché aux fleurs de la place du Commerce doit disparaître. Les fleuristes ne comprennent pas.

D'ici un an, la place du commerce sera réaménagée par la ville de Nantes. Et le marché aux fleurs installé au centre n'a pas de nouveau local prévu. Difficile à comprendre pour les fleuristes qui travaillent ici depuis 17 à 20 ans.

Nantes, France

"C'est une institution à Nantes, ce marché aux fleurs date du siècle dernier. Il fait partie du paysage nantais." se désespère Nicole Levy. C'est la dix-septième année qu'elle vend ses fleurs ici. Peut-être la dernière. La place du commerce doit être réaménagée, jusqu'aux bords de Loire. Et dans ce projet, il n'y a pas de place pour ces fleurs.

La mairie ne sait pas trop où nous mettre, elle ne nous a pas fait de proposition" Nicole Levy, fleuriste

Incompréhension aussi chez son voisin, Laurent Petit. "Nous on a rien demandé, ça fait des années qu'on est là, mais on subit. En plus le cheval de bataille de la ville, c'est le commerce de proximité. Donc on ne comprend pas. On attend."

à lire aussi Nantes : la place de la Petite Hollande sera métamorphosée

Les fleuristes attendent une solution de remplacement. "Ils m'ont proposé de faire les marchés, explique Nicole Levy.Mais avec un camion comme un food-truck, c'est pas la même façon de vendre, les gens ne vont pas se poser la question d'où est-ce qu'ils doivent aller."

Prendre une boutique, ce n'est pas pareil

"Ici, ça nous permet d'avoir un loyer modeste parce qu'à l’intérieur, le local est tout petit. Et l'avantage de ce loyer modeste c'est que notre prix à la vente des fleurs n'est pas impacté par un loyer élevé" développe Nicole. "Nous on a trois mètres carrés, continue son voisin, Laurent Petit. Après on étale tout donc on est obligé de tout sortir. Donc on en a pour pas très cher et après on s'étale à l’extérieur."

On serait obligé d'augmenter nos prix, de répercuter le prix du loyer, du bail." Nicole Levy, fleuriste

à lire aussi Nantes : un grand jardin va remplacer la gare routière entre la place du Commerce et l'île Feydeau

Les fleuristes vont rencontrer le secrétaire du maire de Nantes. Ils aimeraient voir une proposition de relogement. "Sinon, ben on est dehors" se désole Laurent Petit, installé depuis vingt ans.