À Nantes, le Secours populaire a besoin de bénévoles pour emballer les cadeaux

Le Secours populaire a besoin de bénévoles pour emballer les cadeaux de Noël à la sortie des magasins, à Nantes. Il est de retour après une année d'absence à cause du Covid-19. L'association a besoin de 200 personnes jusqu'au 24 décembre pour assurer les permanences dans les deux magasins du centre-ville où elle est présente : la Fnac et Oxybul. Et il en manque encore beaucoup.

Pour acheter des jouets pour les enfants dans le besoin

"On sent un engagement différent depuis le Covid-19", regrette la secrétaire générale du Secours populaire de Loire-Atlantique, Danièle Alexandre. "On pense plus à soi et moins à donner du temps pour les autres". Pourtant, cette opération paquets cadeaux est essentielle pour l'association. Elle lui permet de récolter environ 15.000 euros en quelques semaines pour acheter les colis de Noël et les jouets pour leurs bénéficiaires.

Des créneaux de deux heures

Le Secours populaire recherche donc des personnes qui soient disponibles par tranches de deux heures. Si vous souhaitez aider l'association, il faut appeler le 06.43.47.08.87.