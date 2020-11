Nantes : les alternatives à la fermeture des bars existent mais sont loin de compenser les pertes

Les bars et brasseries de Nantes multiplient les initiatives pour continuer leur activité malgré le deuxième confinement. Beaucoup ont opté pour la livraison et la vente à emporter. Les clients répondent présents mais moins qu'au printemps dernier et ces options ne compensent pas la fermeture.

En attendant la réouverture des bars, des restaurants et des commerces, les initiatives se multiplient pour garder un semblant d'activité pendant ce deuxième confinement. A Nantes, les gérants sont nombreux à se lancer dans la livraison ou la vente à emporter.

C'est le cas par exemple du Bubar qui vient d'ouvrir sa cave juste à côté de son bar. Cette ouverture était prévue bien avant que la crise n'apparaisse mais avec le confinement, elle est devenue une aubaine puisqu'elle permet à son gérant, Stéphane Blanc, de continuer à vendre quelques bouteilles de bière et de vin.

Les clients sont au rendez-vous mais cela ne compense pas du tout les pertes de la fermeture du bar. Stéphane Blanc n'espère pas une réouverture avant janvier voire février donc il continue de développer des alternatives. "On essaye de trouver des solutions. On a monté un système de growlers qui permet de consommer nos fûts à la maison. Il s'agit en fait de purger des bouteilles d'un litre au CO2 pour éviter l'oxydation de nos produits. Les clients passent acheter la bouteille, la remplissent de ce qu'ils veulent et peuvent ensuite revenir plusieurs fois."

Dans quelques semaines, il devrait aussi mettre en vente des fûts de 5 litres à emporter. Ils seront remplis avec les bières contenues dans les cuves de 500 litres de la micro-brasserie afin d'éviter de les perdre.

Moins de clients que lors du premier confinement

Malgré tous ces efforts, le compte n'y est pas. D'autant que pour certains, la clientèle du premier confinement n'est plus totalement là. C'est ce que constate Vincent Munoz del Blanco, co-gérant de la brasserie Nautile qui s'est lancée dans la livraison : "Le premier confinement, c'était les beaux jours, les gens étaient enfermés chez eux et avaient envie de boire un verre entre eux et ça a permis de développer totalement ce concept alors qu'aujourd'hui, en hiver, ça marche beaucoup moins bien. Les gens sont moroses, ils ont moins la tête à se détendre en buvant une bière et puis beaucoup travaillent encore."

La brasserie Nautile livre les professionnels et les particuliers. © Radio France - Noémie Lair

Il réalise en ce moment entre 20 et 25 livraisons par semaine contre 80 au printemps. Les employés sont au chômage partiel.

Le constat est le même pour Xavier Fourdrinier du Le Sur-Mesure. Il était l'un des premiers à faire de la vente à emporter et notamment des growlers. "Au premier confinement, cela avait mieux fonctionné parce qu'on était les seuls à le faire, là les gens se sont équipés, on a plus de concurrence et puis on n'est pas sur un confinement dur comme le premier donc les gens sortent faire leurs achats." Mais avec ses collègues, il garde le moral car cette "débrouille" permet au moins "de sauver les stock, de vivoter, de bosser un peu et de conserver notre lien social".

Les alternatives à la fermeture des bars fonctionnent moins bien qu'au printemps. Copier