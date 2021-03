A Nantes, les commerçants du centre-ville dressent un bilan satisfaisant des soldes d'hiver

Ils ont duré un mois et demi : les soldes d'hiver touchent à leur fin. A Nantes, les commerçants dressent un premier bilan satisfaisant. La fermeture des centres commerciaux a provoqué un report de la clientèle et une hausse de la fréquentation en centre-ville.

C'est assez rare pour être souligné : cette année les commerçants dressent un bilan globalement satisfaisant des soldes d'hiver "On est content", confirme Johann, responsable d'une boutique de prêt à porter située sur le place Royal, à Nantes. Sur les derniers jours, il observe une hausse notable du trafic, et donc du chiffre d'affaires. "Cela nous a permis de rattraper un peu les pertes de l'année dernière. Mais on reste quand même loin des objectifs."

"Comme au bon vieux temps"

Cette augmentation de l'activité, c'est une conséquence directe de la fermeture des centres commerciaux. "C'est vrai que cela a tout de suite mieux fonctionné, remarque Eugénie Pousset. Vendeuse dans un magasin de chaussures à Commerce, cette foule des grands week-end lui rappelle celle d'autrefois. "_Comme il y a six an_s, quand les gens venaient vraiment pour faire les soldes, ils allaient tous prendre la même paire et s'acharnaient presque dessus. On a retrouvé cela."

La plupart des commerçants sont parvenus à liquider leurs stocks, un des principaux enjeux après les confinements de l'année dernière. Ils ont ainsi pu renflouer leurs trésoreries. "Mais attention, nuance Olivier Dardé, président de l'association plein centre. Cette hausse de l'activité ne veut pas dire que les commerçants sont parvenus à dégager de grosses marges. Notamment les indépendants, qui ont un prêt garanti par l'état à rembourser ou un loyer à payer."