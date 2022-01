Á Nantes, les professionnels de santé une nouvelle fois dans la rue

Des professionnels de santé et du secteur médico-social étaient de nouveau en grève ce mardi 11 janvier. Ils ont répondu à un appel national de la CGT. Ils étaient près d'un millier à manifester dans les rues de Nantes pour demander plus de moyen.

Des soignants d’établissements médicaux et médico-sociaux de l’agglomération nantaise ont défilé ce mardi 11 janvier entre le miroir d'eau et la préfecture à Nantes. Ils ont manifesté sous la bannière de la CGT Santé pour demander une hausse des effectifs, de meilleurs salaires et une amélioration de leurs conditions de travail.

Parmi les 1.000 manifestants dénombrés par la CGT, il y avait notamment des infirmiers et des auxiliaires de vie. Ils ont demandé une augmentation de leur salaire au-delà des 183 euros obtenus par les soignants et ils ont dénoncé le manque d’effectifs, en pleine cinquième vague de Covid-19.

On n'est pas juste des numéros de matricule, on est des êtres humains.

L'augmentation des hospitalisations et l’absentéisme fragilisent gravement l’hôpital comme l’explique Elise Le Bail, infirmière en psychiatrie et élue CGT au CHU de Nantes : “On nous considère comme des variables d’ajustement, on n'est pas des élastiques. On n'est pas juste des numéros de matricule, on est des êtres humains. Et quand on doit enchaîner trois week-end de suite, enchaîner les jours, on craque. Il faut vraiment mettre les moyens une fois pour toute et renforcer les équipes, en formant, en recrutant et en améliorant les conditions de travail.”

Elise Le bail déplore les conséquences d'une telle situation dans un établissement comme le sien en psychiatrie : " On a l’impression de n’être plus à l’écoute de nos patients, alors qu’ils ont besoin d’être écoutés pour verbaliser leur souffrance. Cela peut se traduire par des passages à l’acte et des tentatives de suicide".