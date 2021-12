À Nantes, les sages-femmes soutiennent le mouvement de grève pour éviter des drames

Une partie des sages-femmes est de nouveau en grève jusqu'au 31 décembre pour demander de meilleurs salaires, une meilleure reconnaissance de leur travail et une hausse des effectifs. Le mois dernier, un protocole d'accord a pourtant été signé entre les trois syndicats majoritaires de la profession et le gouvernement. Il prévoit une hausse des salaires dès début 2022, une sixième année de formation pour les sages-femmes et le passage du statut de profession "paramédicale" à "médicale".

Si on doit prendre une, deux, trois, quatre patientes en même temps, c'est à ce moment-là que ça va poser problème

Pas suffisant donc pour celles qui sont en grève jusqu'à ce vendredi mais aussi pour celles qui soutiennent le mouvement sans se mettre en grève pour ne pas mettre leur service en difficulté pendant les fêtes. C'est le cas de Typhaine Robidou qui est sage-femme au CHU de Nantes et pour qui le manque d'effectif est vraiment très problématique : "Notre activité n'est pas du tout prévisible. Donc si ça tombe sur une journée où il y a beaucoup de naissances, beaucoup de mamans et de bébés à prendre en charge, nos effectifs sont identiques à une journée calme", explique-t-elle. "C'est à ce moment-là que ça va poser problème, si on doit prendre une, deux, trois, quatre patientes en même temps. Des problèmes au niveau de la surveillance, de la prise en charge avant et après l'accouchement aussi".

Ça peut aller jusqu'au décès d'un bébé

Avec des conséquences qui peuvent être très graves : "s'il n'y a personne pour surveiller le rythme cardiaque du bébé pendant le travail et que la situation se dégrade, que le rythme n'est pas bon, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est déjà arrivé et ça continuera d'arriver. Ça peut aller jusqu'au décès d'un bébé". Pour elle, il faudrait une dizaine de sages-femmes en plus au CHU de Nantes pour travailler dans de bonnes conditions. Elles sont actuellement 85.