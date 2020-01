A Nantes, les soldes commencent sur fonds de manifestations

Nantes, France

Alors que les soldes commencent ce mercredi, partout en France, Olivier Dardé, le président de l'Association Plein Centre (420 adhérents) fait part de son inquiétude par rapport aux deux manifestations annoncées jeudi et samedi. "35.000 emplois dans le centre-ville, c'est fragile" dit Olivier Dardé, "je ne veux pas me retrouver avec un centre-ville comme un musée". Le président des commerçants constate qu'avec ces manifestations à répétition en ville, "il y a une casse visible avec des dépôts de bilan et des commerçants en difficulté et une autre, invisible, on n'embauche pas. Les intérimaires ou les extras, on ne les prend pas".