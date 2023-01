À Nantes, neuf mois de gros travaux débutent boulevard de la Prairie-au-Duc

C'est l'un des principaux axes pour traverser l'île de Nantes. À partir de ce lundi 23 janvier 2023, le boulevard de la Prairie-au-Duc est en travaux. Objectif de la ville : moderniser le réseau d’assainissement et anticiper les besoins des nouveaux habitants dans un quartier en pleine mutation et non-loin du futur CHU.

Les travaux coûtent 3,8 millions d'euros, et le trafic routier va être perturbé dans le secteur, avec un chantier qui s'annonce long et titanesque. La ville prévoit des tranchées de cinq mètres de profondeur pour remplacer les 900 mètres de tuyaux de collecte qui doivent être changés, sur une longueur d'un kilomètre.

La circulation s'annonce compliquée

Les riverains de l'île de Nantes devront prendre leur mal en patience, et notamment revoir leurs trajets en voiture. Les boulevards Victor-Hugo et de la Prairie-aux-Ducs seront fermés pendant 15 jours à la circulation par tronçons de 20 à 80 mètres, même chose pour la place de la République. Une déviation est mise en place aux boulevards Gustave-Roch et Babin-Chevaye. Vous pourrez aussi emprunter le pont Haudaudine plutôt que le pont Anne de Bretagne.

Concernant les transports en commun, et en particulier les bus, la ligne 5 est coupée entre République et le Hangar à Bananes, mais une navette prendra le relais en passant par le quai Wilson. Les bus Luciole qui circulent la nuit emprunteront le même circuit.

Mais ce sera surtout très compliqué pour stationner : tous les parkings sont fermés dans le secteur pendant les travaux, y compris les sous-terrain. La ville compte aider les riverains pour qu'ils puissent stationner dans le quartier, avec des macarons distribués à celles et ceux qui ne pourrons plus accéder à leurs parkings privés. Les habitants pourront aussi bénéficier de "tarifs préférentiels" pour stationner ailleurs dans la ville. Le parking des Nefs sera lui fermé ponctuellement entre le 23 janvier et le 12 février.

Un chantier en quatre étapes

Le chantier débute donc ce lundi 23 janvier et devrait courir jusqu'au mois de septembre. Il se fera en quatre étapes.

Du 23 janvier au 12 février 2023, la partie ouest du boulevard de la Prairie-au-Duc est mise en impasse depuis le quai des Antilles. La circulation sur la partie est du boulevard n’est pas modifiée. L’accès au parking des Nefs s’effectue par le boulevard Léon-Bureau. Du 13 février au 14 mai 2023, la circulation est fermée sur la partie est du boulevard de la Prairie-au-Duc, entre le boulevard Léon-Bureau et la place de la République, mais le boulevard Léon-Bureau reste ouvert. Du 15 mai au 16 juillet 2023, la partie ouest du boulevard de la Prairie-au-Duc rouvre, tandis que la partie est sera interdite à la circulation. Place de la République, les branches nord, est et sud-est sont maintenues. Du 17 juillet au 3 septembre 2023, la circulation est maintenue sur la partie ouest du boulevard de la Prairie-au-Duc. Les branches nord et est sur la place de la République également.

La ville de Nantes précise que ces dates peuvent être amenées à être modifiées en fonction de l'avancée des travaux. Les riverains seront normalement prévenus en temps et en heure le cas échéant.

Des commerçants inquiets

Les commerçants et restaurateurs de la Prairie-aux-Ducs restent ouverts pendant toute la durée du chantier, mais les professionnels du quartier sont inquiets. Les commerces situés dans la partie ouest du boulevard seront accessibles par le boulevard des Antilles, mais leur activité risque d’être impactée par les travaux et la fermeture du boulevard à la circulation.

Pour Sonia, livreuse, c’est surtout l’interdiction de stationner qui pose problème : "J'ai besoin de me garer vraiment tout près parce que j'ai un petit chariot avec beaucoup de marchandises, explique-t-elle. Je vais devoir me garer très loin, voire ne pas me garer du tout si je ne trouve pas de place."

Une grande difficulté quand il faut livrer une porte blindée de 150 kg. C’est ce que fait au quotidien l’entreprise de Cyril, alors il cherche des solutions. "On en a trouvé quelques unes auprès de nos fournisseurs pour déporter certaines livraisons, mais on en cherche encore, concède-t-il. C'est compliqué de savoir comment les travaux vont avancer."

Le souci de François, gérant du bar tabac "Le Scoop", c’est aussi les clients. "Une bonne partie de mes clients s'arrêtent en voiture sur le bord du boulevard, raconte-t-il. Ils viennent rapidement acheter un café ou des cigarettes et s'en vont tout de suite. Mais s'ils ne peuvent plus s'arrêter, ça risque d'être compliqué."

Pour indemniser ces commerçants**, la ville a mis en place une commission de règlement à l’amiable** proposée au conseil métropolitain du 16 décembre dernier.