À Nantes, rue Fouré, les restaurateurs espèrent pouvoir étendre leurs terrasses sur la route

Pour pouvoir proposer une terrasse à leurs clients, les restaurateurs de la rue Fouré, à Nantes, espèrent que la rue sera piétonne le soir cet été. Un bon moyen de relancer la saison avant que les clients puissent retourner manger dans les bars et restaurants.

Habituellement, les restaurants de la rue Fouré se remplissent de clients midi et soir.

Tous les bars et restaurants n'ont pas de terrasse, élément indispensable pour accueillir des clients dès le 19 mai prochain. À Nantes par exemple, rue Fouré, les nombreux restaurants n'ont pour le moment que le trottoir pour mettre des tables, et espère que la rue sera piétonisée le soir cet été.

Pas assez de place sur le trottoir

Mettre une terrasse en place rue Fouré, c'est presque mission impossible. La plupart des restaurants n'ont que le trottoir pour disposer des tables, environ moins d'un mètre. "Par exemple, devant le Plan B, je ne vais pouvoir disposer que trois tables, ça n'est pas assez rentable" explique Solenne Gatinault, à la tête de ce restaurant et présidente de l'association de commerçants.

C'est pour cette raison que l'association a demandé une piétonisation de la rue cet été, uniquement le soir, à partir de 19 heures. La circulation serait coupée à ce moment là seulement.

Solenne Gatinault, à la tête du Plan B et de l'association des commerçants, espère une pétonisation. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Cette solution permettrait aux commerçants de proposer des tables en terrasse à leurs clients le soir, à partir du mois de juin, après huit mois de fermeture. Mais pour ça, il faut s'organiser, à commencer trouver par des tables et des chaises en plus, si la piétonisation est acceptée par la mairie de Nantes. Autre sujet qui inquiète les commerçant, celui de la pluie : "Si il pleut, il faut qu'on puisse protéger nos clients, mais on ne pourra pas le faire dans le restaurant" explique Gregor, gérant de La Mangouste.

Les restaurateurs espèrent même que cette piétonisation soit mise en place à partir du 19 mai, jour où les terrasses peuvent rouvrir. "On pourrait relancer plus tôt la saison" résume Maël, qui a ouvert le restaurant Ichi-go Ichi-e Ramen dans la rue Fouré. Les commerçants continueront en même temps la vente à emporter et en livraison.