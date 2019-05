À Nantes, syndicats et gilets jaunes manifestent ensemble pour le 1er mai

Syndicats et gilets jaunes défilent ensemble pour ce 1er mai à Nantes. La CGT, FSU, Solidaires, l'Unef et le MNL se rassemblent à 10h30, place Bretagne, et ils invitent les gilets jaunes à les rejoindre.

Nantes, France

En milieu de matinée, ce mercredi 1er mai, syndicats et gilets jaunes commencent à se rassembler au pied de la tour Bretagne, à Nantes. Ce sont la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef et le MNL qui ont fixé le rendez-vous et qui ont invité les gilets jaunes à la rejoindre. La CFDT, de son côté, avait prévu un rassemblement à 11h sur l'esplanade de l'éléphant et FO un meeting à la maison des syndicats.

À 10h30, ils sont une centaine de manifestants, place Bretagne. Certains sont venus avec un brin de muguet.

Début du rassemblement, place Bretagne © Radio France - Soizic Bour

Le cortège doit ensuite prendre la direction de la préfecture.