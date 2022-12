A Nantes, une visite d'éco-appartement pour mieux maitriser sa consommation d'énergie

Les prix du gaz et de l'électricité s'envolent, alors c'est peut-être le bon moment pour apprendre ou revoir les bons gestes pour réduire sa facture énergétique à la maison. Pour cela, vous pouvez aller visiter gratuitement l'éco-appart de Nantes, au 20 boulevard Romanet. Le principe : un appartement témoin où un professionnel vous indique pièce par pièce comment faire concrètement des économies. C'est organisé par Nantes Métropole.

Il suffit parfois d'un tout petit objet que l'on fixe sur son robinet : "Un éco-mousseur, ça coûte deux ou trois euros dans le commerce, explique Isabelle Delahaye, animatrice énergie à la ville de Nantes. Il suffit de l'installer et de bien mettre le joint pour que ça ne fuit pas. Quand on laisse l'eau couler, on arrive à cinq litres d'eau par minute."

Economiser 10 à 15 litres d'eau par minute

Cinq litres d'eau par minute, contre 15 à 20 litres sans éco-mousseur, de quoi faire de grosses économies d'eau. Les participants de l'atelier écoutent religieusement les conseils d'Isabelle. L'élève la plus attentive, c'est Sweva. Cela fait 12 ans qu'elle habite un logement social à Nantes et qu'elle essaye de réduire sa facture. "Le but c'est de revenir chez moi et de remettre les choses au point, confie-t-elle, carnet à la main. Je sais très bien que l'énergie augmente, et je cherche à diminuer mes factures le plus possible. J'ai appris plein de chose pendant cet atelier, et ça m'a permis de revoir quelques bases, comme couper l'eau quand on fait la vaisselle."

Décrypter sa facture ou mieux lire son compteur d'électricité, autant de conseils d'Isabelle Delahaye pour économiser. © Radio France - Léonie Cornet

L'éco-appart de Nantes existe et propose ce genre d'ateliers depuis 2016, mais ces dernières semaines,

Isabelle a de plus en plus de demandes. "La crise d'aujourd'hui fait que ces questions sont de plus en plus importantes pour les consommateurs et les habitants, car leurs factures ont nettement augmenté, explique Isabelle Delahaye. On rencontre des personnes qui sont en difficultés alors qu'elles ne l'étaient pas avant. L'alimentation, le carburant, l'énergie, ça fait beaucoup dans le budget. L'idée, c'est que ces personnes ne soient pas seules, et surtout qu'elles ne se retrouvent pas en situation de précarité énergétique."

13% des ménages concernés par la précarité énergétique

La précarité énergétique touche en moyenne quatre millions de foyers en France, soit 13% des ménages. Pour compléter sa formation, et surtout passer à l'action, Sweva souhaiterait s'inscrire à un atelier de bricolage. Le prochain est prévu ce vendredi 9 décembre de 13h30 à 16h30 au 1 bis rue de la Contrie à Nantes. Pour participer, il faut s'inscrire au 02.40.99.28.01. La prochaine visite d'éco-appart à Nantes, c'est le 5 janvier 2023.