A Nassandres, la sucrerie Saint-Louis va fermer : les habitants "y travaillaient de père en fils"

C'est une page qui se tourne à Nassandres dans l'Eure, la sucrerie Saint-Louis va fermer après plus de 150 ans d'existence.

L'histoire de Nassandres et Saint-Louis va prendre fin après plus de 150 ans. Le site de la sucrerie dans l'Eure va fermer totalement ses portes dans les prochains mois. Les syndicats se rendent à Paris ce jeudi pour une deuxième réunion de négociation avec la direction, en vue d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils espèrent obtenir des mutations pour les salariés intéressés, des reclassements via des formations payées, ou des primes de licenciement dignes de ce nom.

De 1000 à 30 salariés en moins d'un siècle

Trente salariés travaillent actuellement sur le site, il n'existe plus d'atelier de production de sucre ni de raffinerie, mais seulement des chaines de transformation et de conditionnement. Dans les meilleures années, ils étaient près de 1000 salariés à Nassandres. Une entreprise pour laquelle beaucoup ont travaillé de génération en génération.

Il y avait des familles entières qui y travaillaient

"A Nassandres il y avait peut-être 80% des maisons qui appartenaient à la sucrerie, donc ces gens là travaillaient à la sucrerie, et souvent c'était de père en fils, il y avait des familles entières qui y travaillaient. Moi mon père y travaillait, ma sœur, mon beau-frère, c'était presque automatique en arrivant sur le marché du travail", se souvient Pierre Lafosse, 80 ans, il a travaillé pendant près de 30 ans pour l'entreprise, de 1954 à 1986. "On n'était pas trop mal payés en plus, c'était copié un peu sur les Corons du Nord, il y avait l'aide sociale, on n'était pas mal", sourit-il.

Pierre a été licencié en 1986, après l'arrivée de machines automatiques. Puis la production a commencé à diminuer. "Pendant la campagne de récolte il y avait au moins 800 / 900 personnes sur le site, quand on passe par là, on y pense, surtout qu'on a pas mal travaillé là-dedans. Puis d'un seul coup il n'y a plus rien, ça surprend. Ca fait mal au cœur quand même de voir cet outil de travail, surtout qu'on était à la pointe de la technologie. C'est incompréhensible presque, c'est malheureux".

Une baisse de production ces dix dernières années

Et le déclin s'est poursuivi ces dernières années, raconte Jean-Michel Courvalet, délégué CGT, il travaille ici depuis 10 ans. "Quand je suis arrivé, il y avait des groupes de 50 / 100 tonnes qui tournaient, c'était des morceaux de sucres principalement pour l'Afrique. Maintenant on fait des petits sucres enveloppés pour la restauration et un peu de sucre liquide, c'est tout. Tout ça s'est arrêté petit à petit".

C'était la fierté des gens de la commune

La fermeture de la sucrerie va donc laisser un grand vide, ajoute Ludovic Martin, délégué FO, employé de la sucrerie depuis 16 ans, comme ses oncles, ses tantes, et grands parents avant lui. "C'est une société qui existe depuis plus de 150 ans ici à Nassandres, c'était la fierté des gens de la commune, à Nassandres il y a énormément de retraités de Saint-Louis. C'était une usine familiale, il y avait même l'école de la générale sucrière, l'entreprise s'occupe de la station d'épuration de la commune, c'est une société qui était bien implantée, c'est vraiment triste. La vallée de la Risle vivait énormément avec Saint-Louis".

L'annonce de la fermeture a été faite le 1er octobre aux salariés. La direction propose des mutations à Etrepany dans l'Eure à 80 kilomètres de Nassandres, ou à Roye dans la Somme à 220 kilomètres. Le PSE doit être signé le 18 décembre, pour entrer en vigueur le 18 janvier, les premiers licenciements seront effectifs le 22 février 2021.