A Naves en Corrèze Ynovéa développe des aliments pour nos animaux à base de larves de mouches

Nourrir des animaux avec des insectes n'a rien d'incongru. "Il ne faut pas oublier que la moitié des animaux mangent des insectes dans la nature" rappelle Samuel Lopez, fondateur, avec son épouse Cathy, d'Ynovéa qui s'est installé à Naves près de Tulle. Son usine est inaugurée ce vendredi. La question leur est pourtant souvent posée. "Un animal comme un humain a besoin d'une nourriture complète, explique Samuel Lopez. Nous on ne se nourrit pas que de pâtes. Les animaux c'est pareil. Une poule ne peut pas se nourrir que de grains".

Dans le futur ça sera incontournable" Samuel Lopez

Cela fait 10 ans que Cathy et Samuel Lopez travaillent sur la transformation des insectes. Ils ont déposé plusieurs brevets. Ils produisent des pellets et farines à base d'une seule espèce de larve, celle de la mouche soldat noire. Ils ont développé une gamme de recettes et de tailles qui leur permettent aujourd'hui de proposer des aliments pour les poissons, pour les volailles et pour les animaux de compagnie qui ne sont pas bien sûr exclusivement herbivores. Ynovéa propose également des appâts de pêche. Des compléments plus que des concurrents des aliments pour animaux plus classiques. "Dans le futur ce sera incontournable, prédit cependant Samuel Lopez. Nous sommes obligés de trouver des ressources alternatives, plus éco-responsables". "Nos produits ne polluent pas ni ne détériorent les milieux aquatiques" ajoute Cathy Lopez

Et pour l'homme ...

De nombreux éleveurs sont déjà conquis. Ynovéa distribue ses pellets dans toute l'Europe et même déjà hors Europe. L'entreprise corrézienne, qui emploie 10 personnes, table pour commencer sur une production de 50 tonnes par mois. Mais la capacité de son usine peut aller jusqu'à 200 tonnes. Et elle envisage déjà d'autres développements. Pour l'homme cette fois. Mais pas pour mettre dans nos assiettes quelques unes de ses larves de mouches, ou un quelconque criquet. Elle veut se lancer dans la production de compléments alimentaires.