Le couple installé à Neuilly-le-Vendin depuis 1972 s'inquiète de ne pas trouver un successeur pour reprendre leur garage. Jean-Pierre et Sylviane Fleury cherchent depuis déjà un an.

À Neuilly-le-Vendin, Jean-Pierre et Sylviane cherchent désespérément un repreneur pour leur garage

Difficile de la rater ! À l'entrée de la commune de Neuilly-le-Vendin, une grande banderole "nous recherchons un successeur " a été accrochée devant le garage de Jean-Pierre et Sylviane Fleury.

Ce couple, installé depuis 1972, qui a développé son activité dans la maintenance de véhicules industriels et dans l'équipement des camions de meuniers de l'ouest, cherche un repreneur depuis un an, en vain. Il n'y a eu aucun prétendant.

Le garage de 1000 mètres carrés qui emploie quatre personnes a tout pour plaire selon Sylviane _" il est moderne, aux normes, la clientèle est fidèle"__.Son prix de vente est également dérisoire "entre 150 000 et 170 000 euros, c'est le prix de quatre Renault Espace ! "_ plaisante Jean-Pierre.

Mais alors pourquoi les candidats sont aux abonnés absents ? Ce n'est pas une question d'implantation mais plutôt de motivation selon Jean-Pierre " on est pas au milieu d'un champs quand même ! Si des jeunes voulaient reprendre notre affaire, ça serait relativement simple pour eux, ils ont toutes les possibilités de développement ", il ajoute " aujourd'hui c'est un peu le cas général de tous les artisans, la reprise est quasi-nul."

Aujourd'hui, c'est le travail de toute une vie que le couple souhaite transmettre "c'est même pas un problème financier, on a monté une entreprise qui fonctionne très bien et qui pourrait encore se développer énormément donc ça serait dommage de ne pas trouver de repreneur " confie Jean-Pierre.

Le couple se dit prêt à rempiler encore quelques années "mais il va bien falloir qu'on prenne une décision parce que physiquement on a plus 20 ans ! "

Pour contacter le garage : 02.43.03.85.13 ou garage.fleuryneuilly@orange.fr