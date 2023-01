A Neuville-aux-Bois, le facteur ne passera plus tous les jours à partir de mars

"Je suis surpris, c'est France Bleu Orléans qui m'apprend la nouvelle". Le maire de Neuville-aux-Bois, Patrick Hardouin, n'était pas au courant, avant notre coup de fil, des projets de la Poste sur sa commune. A partir de mars prochain, le groupe doit en effet tester sur 68 sites en France une réorganisation des tournées . Les facteurs ne passeront plus systématiquement tous les jours. Dans le Centre-Val de Loire, 4 communes sont visées : Valençay dans l'Indre, Joué-les-Tours et Sainte-Paterne en Indre et Loire et enfin, Neuville-aux-Bois, dans le Loiret, qui dépend de l'établissement postal de Châlette-sur-Loing.

ⓘ Publicité

"C'est encore la perte d'un service public" s'agace le maire de Neuville

"C'est un peu cavalier de la part de la Poste qui aurait pu, à minima, me prévenir. Après, sur le fond, c'est encore la perte d'un service public sur nos territoires ruraux" insiste Patrick Hardouin. "On sait que les facteurs sont proches de la population et notamment des personnes âgées qui attendent chaque matin le passage du facteur. Il est parfois leur confident." Sur le fond, l'élu comprend que la Poste doive se réorganiser avec la baisse de volumes de courrier observée ces dernières années. En 2008, la Poste traitait encore 18 milliards de lettres, elle n'en livre plus que 7 milliards aujourd'hui.

Pour les syndicats, ce projet vise à supprimer des postes

Du côté des syndicats, on explique que cette réorganisation a pour but de réduire le nombre de facteurs, "cet allègement de tournée a déjà été testé en Guyane et en Guadeloupe il y a quelques années et c'était un gros bordel" confie David Sempé, le délégué de SUD PTT dans le Loiret. "Mais, on ne se fait pas d'illusion : l'idée, c'est bien quoiqu'il arrive de supprimer des postes."

La direction de la Poste elle explique que la liste des 68 sites, dévoilée par nos confrères de France Info, peut encore évoluer d'ici mars. Elle rappelle que les courriers urgents, comme les colis, la presse et les recommandés, seront toujours distribués quotidiennement.