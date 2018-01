Nice, France

Pour attirer une nouvelle clientèle, le coup marketing d’Intermarché est réussi. En revanche pour satisfaire les habitués du magasin Saint-Roch, c'est un peu plus compliqué ! Ce mardi, parmi la cinquantaine de clients présents devant les grilles, tous n'ont en effet pas pu repartir avec le sésame à 70% de réduction : le paquet de couches-culottes à 7.18€ au lieu de 23.95€.

Pourquoi ?

Car la promotion a attiré bien plus que les habitués du quartier, que le magasin n'avait mis en vente qu'une dizaine de lot et qu'en plus un client ne pouvait en acheter qu'un seul.

Pour être servies, les familles les plus organisées envoyaient leurs enfants chercher les paquets. Logique, les bambins ont plus de facilité pour se faufiler sous la grille dès l'ouverture. Pour d'autres, la frustration était grande face à cette seule petite dizaine de paquets disponible et si vite partis. Et pour cause, afin d'éviter la pagaille des dernières semaines, les magasins rationnent les paquets chaque matin.

"Un paquet de couches par personne"

C'est ainsi qu'une personne ne pouvait prendre qu'un seul paquet. Une barrière vite contournée par certains clients qui envoyaient plusieurs membres différents de leur famille.

Un engouement et une distribution que les dirigeants de l'enseigne n'ont pas souhaité commenter même après l'appel de Bruno Le Maire à ne pas renouveler ce type de promotion.

"Ils sont devant le magasin très tôt, ils courent et ne partagent rien" Copier