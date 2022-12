À Nice, la préfecture ferme deux bars du Cours Saleya pendant 15 jours après la demi-finale France-Maroc

Coup de massue pour "Le Flore" et "Les 3 diables" à Nice. Les deux établissements doivent tirer le rideau pour les quinze prochains jours suite à une décision de la préfecture des Alpes-Maritimes. On leur reproche de ne pas avoir respecté les consignes lors de France et le Maroc.

Le Cours Saleya plein à craquer à Nice pour la demi-finale des Bleus © Radio France - Julien Raymond Fermeture administrative prononcée par la préfecture des Alpes-Maritimes, pour 15 jours, pour deux bars du Cours Saleya à Nice : "Le Flore" et "Les 3 diables". On leur reproche d'avoir dirigé leurs écrans de télévision face à la foule, mercredi dernier face au Maroc, et ainsi d'avoir créé un attroupement autour de leurs établissements. ⓘ Publicité "Je suis en colère, je me bats pour essayer de comprendre", réagit, ce samedi matin, le patron des 3 diables. "Nous avions sécurisé le périmètre par des barrières et des agents de sécurité. Nous n'avons eu aucun problème, le drapeau marocain a même été applaudi sur ma terrasse", ajoute-t-il. De son côté, la préfecture des Alpes-Maritimes précise "qu'une telle mesure, prise sous forme d'un arrêté du préfet ou du maire, n'est pas une mesure répressive mais préventive visant à empêcher la réitération d'événements ou de manquements qui auraient été constatés". Cette mesure peut faire l'objet d'un recours demandé par les gérants des deux établissements.