À Nice, le Secours populaire ouvre un centre d'accueil de jour pour les familles

Un espace pour aider les familles les plus démunies tout le mois d'août, c'est la volonté du Secours populaire. Alors que de nombreux points d'accueil ferment en été, le Secours Populaire des Alpes-Maritimes ouvre un centre d'accueil temporaire à Nice pensé spécialement pour les familles démunies en grande précarité. "On a des familles qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas eu de réponse favorable du 115", explique une bénévole, "qui pour certaines sont en demande d'asile et pour d'autres en attente d'un titre de séjours. Ils sont là pour se mettre à l'abris, pour avoir un peu de repos et pour discuter."

Dans les Alpes-Maritimes, 488 places d'hébergement d'urgence ont été supprimées. L'association a donc ouvert en urgence, lundi 31 juillet, ce centre d'accueil au Forum Jorge François, 9 rue Cronstadt à Nice, pour accueillir les familles temporairement la journée, leur proposer des petits déjeuners, des repas.

L'été, une période particulière difficile

Cet espace est vraiment penser pour les familles. Des familles souvent monoparentales et des enfants de tous âges souligne Jean-Luc Nani, chargé de mission au Secours populaire. Et avec les fortes chaleurs, la période estivale est particulièrement difficile à vivre pour les familles précaires."Quand elles arrivent ici, on les accueille dans cette salle à manger climatisée, il y a un coin pour les enfants, des jeux..."

Parmi les besoins les plus importants, des repas, un petit déjeuner, un déjeuner, des petits pots pour les bébés et des produits d'hygiène "surtout des couches et des produits pour laver les bébés", précise Jean-Luc Nani, "ça leur permet de retrouver un peu d'humanité, de souffler aussi car ils sont en sécurité... parce que c'est dur de vivre dans la rue. C'est très dur."

Le centre est ouvert de 8h à 17h, jusqu'au 31 août, au Forum Jorge François, 9 rue Cronstadt, à Nice.