A Nice, le casse-tête des toilettes pendant les confinements

Avec le confinement il est impossible d'aller dans les bars et donc d'utiliser les toilettes. Les toilettes publiques connaissent un petit regain de fréquentation. Mais beaucoup de lieux d'aisance à Nice sont fermés. Alors les azuréens se sont mis à chercher des solutions désespérément, allant parfois jusqu'au "système D".

Y a-t-il suffisamment de toilettes publiques à Nice?

Simone vient régulièrement à Nice. Elle n'a pas tous les repères pour se soulager quand c'est nécessaire. Elle a donc développé des stratégies quand elle ne peut plus attendre. Elle n'hésite pas à repérer des endroits discrets pour se soulager. "Il n'y a pas de raison que les seuls hommes se soulagent dans la ville sans problème" "c'est un anti-féminisme". Elle attend avec impatience la réouverture des terrasses, le 19 mai 2021, tout en espérant qu'il y aura le service qui va avec.

Imène sait dorénavant très bien où trouver les différents lieux d'aisance disséminés dans la ville. Elle les a même répertoriés dans son smartphone.

Les "Dames pipi" sur le front

Violette accueille le public dans les toilettes municipales de la descente Crotti à Nice. On pourrait d'ailleurs trouver un mot plus gratifiant que "Dame pipi" pour qualifier cette profession qui ne s'est pas arrêtée pendant les confinements sanitaires. Violette et ses collègues des toilettes publiques municipaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir le public dans de bonnes conditions. D'une certaine façon elles ont été essentielles. Violette reçoit régulièrement de nombreux témoignages de reconnaissance adressés par les habitués ou les utilisateurs de passage.

Toilettes publiques de la descente Crotti à Nice © Radio France - Alexandre Mottot

Carte officielle des toilettes publiques proposées par la municipalité de Nice

Maurice habite à l'Ariane. Il estime que le problème des "petits besoins" fait sur la voie public pose un vrai problème de santé publique.. Si les sanisettes, les toilettes automatiques ne sont pas à ses yeux en nombre suffisant, il y parfois des problèmes de fonctionnement. Mais il insiste il y a un problème de comportement et les gens ne prennent pas le temps de chercher ces lieux "où le roi va tout seul".

Lucien se retient quand il sait que cela ne prend pas trop de temps pour aller chez lui. Mais selon lui l'impossibilité d'aller dans les bars ne doit pas cacher une réalité très importante. Pour une ville de l'envergure de Nice la rareté des sanisettes est devenue criante. Et selon lui il est absolument anormal de compter sur les bars ou les restaurants pour palier ce problème.