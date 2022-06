À Nice Nord, les habitants de nouveau mobilisés contre un projet d'antenne relais

Ils croyaient en être débarrassés… c'est raté ! Les habitants du quartier Saint-Barthélemy à Nice Nord se mobilisent à nouveau contre un projet d'antenne relais. En 2019, Free avait obtenu l'autorisation d'installer une antenne sur un immeuble situé au 7 de l'avenue René Boylesve, mais depuis, rien n'a été construit. Une pétition, sur le terrain, avait recueilli 900 signatures. C'est l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui émane de l'État, qui autorise l'installation des antennes.

C'est au sommet de cet immeuble que l'antenne-relais doit être installée © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Cette année, à la fin du mois de mars, surprise ! Un permis de travaux est de nouveau affiché sur place. Au grand dam des habitants : "La première fois, ils l'avaient accroché de façon dissimulée. Là on l'a découvert un matin en passant devant l'immeuble, le panneau était là. On est deux ans après et c'est le même projet. C'est fait de façon sournoise puisque personne n'a été prévenu. Voilà, c'est ça la concertation ! On a été surpris et déçus", explique Orlando Bernardi, président de l'association des résidents du quartier de Saint-Barthélemy.

Le permis de construire affiché sur l'immeuble, au 7 de l'avenue René Boylesve © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des habitants inquiets

Il y a deux ans, la mairie les avait soutenus, mais elle n'a pas de pouvoir décisionnaire sur l'installation des antennes. "On a compris que Free avait préféré retirer le projet, mais ils avaient sûrement en tête de revenir plus tard. Évidemment, ça, on ne le savait pas", regrette Orlando Bernardi.

Les habitants sont donc déçus, ils se sentent délaissés et surtout, ils sont inquiets : "Ces antennes qui se multiplient, ça nous fait peur. On nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est comme pour l'amiante, où 70 ans après, on a fini par nous demander si on n'avait pas eu de cancer à cause de ça !" s'alarme Louisette, une habitante du quartier.

"En plus on est à 30 mètres de l'école à vol d'oiseau, c'est un peu fort de café de mettre une antenne si près d'une école", réagit Orlando Bernardi.

Daniel, lui, vit avec une antenne juste en face de son balcon : "Elle est à 10 mètres, pas plus. C'est tout sauf esthétique, tous les câblages sont faits n'importe comment, rien n'est camouflé, c'est une horreur ! Il y en a quatre autour de mon appartement, que je peux voir, dans un rayon de moins de 100 mètres" explique-t-il, en les désignant une par une.

La vue depuis le balcon de Daniel © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Mutualiser les antennes

"C'est une hérésie d'en faire une en plus, on ne comprend pas. Pourquoi ne pas mutualiser, faire un seul site avec plusieurs opérateurs, plutôt que de la rajouter sur un autre immeuble ?" Selon l'ANFR, la mutualisation des sites n'est pas une obligation pour les opérateurs, ça leur est seulement "fortement recommandé." Contactée, l'Agence précise aussi qu'en zone urbaine, ne pas mutualiser les antennes peut permettre demodérer les niveaux d'exposition : "Plus on mutualise, plus l'exposition autour du pylône mutualisé a tendance à être forte".

Les habitants du quartier ont sollicité l'aide de Christian Estrosi, maire de Nice, qui s'était prononcé en leur faveur il y a deux ans, en 2019. Contactée, la mairie réaffirme son soutien : "La Ville de Nice reste fermement opposée à l'installation de cet équipement […] Notre rôle juridique consiste simplement à vérifier la conformité de l'implantation au regard des règles d'urbanisme. Vigilants à l'égard du cadre de vie de nos habitants, la Ville s'engage à exiger des prises de mesures d'ondes auprès de l'ANFR", notamment pour s'assurer que le niveau reste légal à proximité de l'école.

Les pouvoirs de la mairie sont limités dans ce domaine : le maire n'est pas décisionnaire sur l'installation de ces antennes relais et ne peut s'opposer à leur installation. Sur le site de l'ANFR, l'antenne relais Free qui doit être construite au 7 rue Boylesve figure déjà sur la carte.

Capture d'écran de la carte de Nice sur le site de l'ANFR, l'antenne Free s'affiche en bleu - ANFR

Contacté, l'opérateur Free répond seulement : "Ce déploiement permettra de répondre aux besoins et usages des riverains du quartier Saint-Barthélemy".