A Nice, recours contre l'arrêté de Christian Estrosi interdisant les locations saisonnières

On saura lundi à 10h au tribunal administratif de Nice si l'arrêté décidé par le maire Christian Estrosi (LR) interdisant les locations saisonnières est valide. Il doit normalement couvrir les dates allant du 6 au 21 février.

Extrait de la Déclaration de Christian Estrosi sur son arrêté. Il est convaincu que "Ce sera un arrêté reconductible" (...) "pour éviter une aggravation de la situation".

AirBnb Recours contre l'arrêté Estrosi - Christian Estrosi Maire de Nice Copier

Les professionnels de la location touristique refuse cet arrêté. Pour eux tous les métiers de l'hôtellerie ne sont pas logées à la même enseigne. Les hôtels classiques ne sont pas concernés et beaucoup considèrent que c'est injuste.

Arrêté Airbnb les professionnels de la location saisonnière cherchent des touristes © Maxppp - mottot Alexandre

Séverine Martena de l'agence Nice Booking fait partie de l'UPLT Union Professionnel de la Location touristique, l'association à l'origine du recours administratif contre l'arrêté du maire de Nice. Selon elle il fallait attaquer le recours tout de suite pour éviter que ce type de mesures ne se multiplient.

AirBnb recours contre l'arrêté Estrosi - Séverine Martena 1 UPLT Copier

Selon Séverine Martena "il fallait qu'on formule ce recours immédiatement pour éviter qu'il y en ait un autre en avril, à Pâques ou pendant l'été"

Qu'est ce que les requérants espèrent de ce recours administratif?

Selon Séverine Martena "Les clients n'ont pas envie de reverser chez où si le 6, février je peux pas venir à Nice où j'irais"

AirBnb Recours contre l'Arrêté Estrosi - 2 Séverine Martena Copier

Tribunal administratif de Nice © Radio France - Mottot Alexandre

Timothée de Roux, DG d'Abritel et président de l'UMPLV. Il représente les grandes plate formes de la location saisonnière en France soit 80% du marché (Abritel, Airbnb, le boncoin, interhome... ). Il ne comprend pas pourquoi cet arrêté laisse l'exclusivité de l'accueil des touristes aux seuls hôtels. Il refuse cet arrêté injuste.

AirBnb Recours contre l'arrêté Estrosi - Timothée de Roux - UNPLV Copier

Timothée de Roux "ne comprend pas pourquoi Nice serait privé de ses touristes et pourquoi Nice interdirait seulement la location saisonnière. C'est un arrêté infondé et discriminatoire"

Attention contrairement à l'autre association (UPLT) l'UMPLV n'a pas encore décidé de se porter Co-requérant du recours administratif. Il a jusqu'au jugement pour le faire.

La boutique de l'agence Bag Guy place Rossetti à Nice © Radio France - Mottot Alexandre

La mesure fait réagir dans le vieux Nice, dont l'économie doit beaucoup à la fréquentation touristique. Ecoutez sur ce point la colère de Yann Pichot, il tient l'agence BAG GUY, une conciergerie / bagagerie située place Rosseti. Installé depuis 6 ans il assure un service de gestion de clef entre les touristes et les loueurs Via la plateforme américaine AiR BNB. Son activité a permis de booster le tourisme dans le vieux Nice, jusqu'à l'épidémie. A partir de ce moment là son activité a dégringolée... il aimerait un peu de reconnaissance (et de prévenance) de la part de la municipalité.

Airbnb Recours contre l'arrêté - Yann Pichot Bag Guy Copier

Selon Yann Pichot, de la société Bag Guy "le tourisme a évolué c'est aussi grâce à nous!"