A Nice, un lieu de soutien pour les aidants

Nice, France

A Nice, 50.000 personnes accompagnent régulièrement un proche malade à titre non professionnel. Elles cumulent parfois une activité salariée. L'épuisement et la charge mentale se transforment souvent en maux physiques.

Pour les soutenir, les orienter, les écouter, la Ville de Nice a imaginé un lieu solidaire. "L'Adresse des aidants" regroupera de nombreuses associations parmi lesquelles La Ligue contre le cancer, France Alzheimer ou encore le Groupement des Parkinsoniens des Alpes Maritimes. Le lieu a été inauguré ce vendredi après-midi par le maire de la Ville, Christian Estrosi, en présence du comédien Michel Boujenah parrain du projet. La maison des aidants sera ouverte tous les jours de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h au 7 rue Trachel.

Une journée porte ouverte dimanche

Sur place, des parents ou enfants qui s'occupent d'un proche se réjouissent de pouvoir se confier et trouver du répit auprès de bénévoles et professionnels. "On pourra par exemple s'inscrire à des chorales et ça pour moi c'est du répit ! C'est important pour nous de rencontrer d'autres aidants," s'exclame Luis Piatti qui aide son fils schizophrène depuis plus 20 ans, avant d'ajouter dans sa langue natale : "Mal comune, mezzo gaudio" (à mal commun, joie à moitié retrouvée).

"L'Adresse des aidants" sera notamment coordonnée par l'association Accompagnement et Répit des Aidants (ARA). Sarah Nakam est psychologue bénévole de l'association, elle reçoit quotidiennement des aidants à bout de souffle : "Il y a beaucoup de mineurs qui accompagnent un proche malade. Les problématiques qui se mettent en place peuvent engendrer des troubles pour leur vie future."

Une infirmière de l'association ARA sera également sur place tous les jours. Une journée porte ouverte est organisée dimanche de 9h30 à 18h à l'occasion de la journée nationale des aidants.