A Nice, un supermarché met des antivols sur des fromages

Face à l'augmentation des vols de nourriture dans ses rayons, un supermarché bio du centre-ville de Nice place désormais des étiquettes antivols sur les boîtes de fromages, sur les pots de miel, sur le vin et sur les paquets d'amandes, de pistaches, et de noix de cajou. C'est triste déplore une salariée mais c'est pour répondre à un problème car de plus en plus de personne vole dans les rayons.

Des vols de boîtes de thon et de bouteilles d'huile

Récemment, un couple est venu voler plusieurs bouteilles d'huile regrette l'employée du supermarché. On a passé un cap souligne la jeune femme car les gens volent pour manger. Pour elle, si les gens volent c'est qu'il y a un besoin or tous les prix augmentent donc ce n'est plus accessible à tous.

Du côté des clients du supermarché bio, certains n'ont même pas vu les étiquettes antivols, d'autres par contre déplorent que l'on en arrive à une telle situation. C'est à cause de la vie chère explique une retraitée niçoise. D'autres clients s'agacent de ces antivols.