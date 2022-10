A Nîmes, des boutiques qui éteignent la lumière et d'autres qui gardent leurs vitrines éclairées

Baladez-vous à Nîmes rue de l'Aspic de nuit et vous verrez. De plus en plus de boutiques éteignent désormais leurs vitrines la nuit : Bocage, Sud Express ou encore Calzedonia. Mais d'autres grandes marques n'ont pas encore sauté le pas, et les vendeuses n'y peuvent pas grand chose. Joséphine* travaille dans l'une d'entre elles : "On devrait avoir des consignes bientôt mais pour l'instant, il n'y a rien. Elle est plutôt sceptique : cet été, on était clim' à fond et portes ouvertes, c'est vous dire …" . Le gouvernement ce jeudi de présenter son plan de sobriété énergétique avant l'hiver : "15 mesures phare" pour passer l'hiver sans coupure, mais aussi pour préparer les Français aux bien plus vastes économies exigées par l'urgence climatique.

Au chapitre de l'éclairage, justement, un décret est paru ce jeudi au Journal officiel pour généraliser l'extinction des lumières des magasins et des publicités lumineuses entre 1 et 6 heures.

Une autre vendeuse d'une grande marque, qui préfère elle aussi rester anonyme, rouspète : "Chez nous, c'est de l'hypocrisie. Ils nous mettent des grands bacs recyclables, visibles pour les clients mais ils s'en fichent de laisser la lumière toute la nuit. Et moi je n'ai pas de pouvoir là-dessus."

Forcément quand il s'agit de grandes marques, c'est la décision du siège qui prévaut. Et ce sont donc les marques les plus sensibles à l'environnement qui sont pionnières en la matière, comme L'Occitane , rue de l'Aspic, et Le Palais des Thés , place de l'horloge, qui éteignent leurs vitrines depuis bien des années.

"Faire un effort, même si c'est moins avantageux pour nous"

Restent les boutiques indépendantes. Là aussi, deux sons de cloche.

Raja Benafitou, la gérante de la chapellerie Bérénice laisse allumer tant qu'elle le peut, tous les soirs jusqu'à minuit. "Sans lumière, les clients ne peuvent pas voir les nouveaux modèles, les coloris. Mais bon à un moment on va devoir éteindre", ajoute-t-elle à contrecœur.

Quelques mètres plus loin, Jean Karim Taghzoudi gère la Maison du Goût , une épicerie de produits français, pour lui c'est une question de bon sens.

"J'ai ouvert il y a trois mois et jamais je n'ai imaginé laisser mes vitrines allumées la nuit. C'est logique pour moi. Tout comme je n'ai pas voulu avoir une enseigne lumineuse. Ma devanture est en bois et ça me suffit très bien."

La boutique Mademoiselle Madeleine , elle, fait le compromis, selon la gérante Audrey Garcia : "C'est vrai que c'__est une bonne stratégie marketing de laisser allumé, mais on est conscients de l'impact écologique et on a donc pris la décision d'éteindre les vitrines à 20h30 au lieu de 22h". Une décision qui devrait entrer dans les prochains jours.

* : Le prénom a été modifié