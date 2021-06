A Nîmes, les vendeurs de CBD se réjouissent d'un arrêté de la Justice qui leur est favorable

Vous en voyez peut-être de plus en plus autour de vous à Nîmes : des magasins de CBD. Trois lettres qui veulent dire Canabidiol, cette molécule aux vertus apaisantes présentes dans le Cannabis .... à ne pas confondre avec le THC, là aussi une molécule présente dans le Cannabis, mais qui est responsable de ses effets psychotropes et addictifs. Le CBD ne comporte pas de THC. L'augmentation du nombre de ces magasins peut interroger : est-ce vraiment légal ? Et bien la Cour de Cassation vient de trancher aujourd'hui : Oui, il est tout à fait possible de commercialiser du CBD en France. Une décision réjouissante pour les vendeurs de CBD comme Mathieu Favant, de la boutique Green Owl à Nîmes.

"On a envie d'être au clair avec la loi, Que le cadre de notre travail soit défini parfaitement", explique le jeune homme. Parce que ces dernières années, ce cadre était un peu flou : les autorités françaises ont fait fermer administrativement plusieurs boutiques qui, elles, assuraient être légales, et techniquement ce n'est pas faux.

La production et la vente des graines et des tiges de chanvre légales en France

En France, la vente et la production de CBD sont autorisées lorsque le taux de THC est inférieur à 0,2%. Une autorisation qui vaut uniquement pour l'usage des graines et des tiges. Pourtant, ce sont les fleurs qui sont les plus prisées, comme l'explique le gérant de la boutique : "ça représente à peu près entre 60 et 70% de notre chiffre d'affaires .... On ne peut pas prendre des fleurs françaises, on est obligés de se fournir en Suisse, en Italie pour la plupart de nos produits."

C'est sur cette importation que la Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, devait se décider ce mercredi. Elle a été très claire : rien d'illégal dans le fait d'importer des produits à base de fleurs de chanvre en France. Car selon le principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, tout ce qui est produit légalement dans un état membre, peut être vendu dans un autre état membre.

Une satisfaction pour Matthieu Favant, même s'il pense que la loi française pourrait aller encore plus loin, par exemple en autorisant la production de fleurs de chanvre en France : "Dans un moment où l'agriculture française ne va pas très bien, moi je serais fier de pouvoir présenter du chanvre qui a poussé dans le Gard, qui a poussé en Lozère, j'en serais très content".

Une demande en pleine expansion et sans danger

En France, le CBD est un produit de plus en plus prisé : "Surtout dans une période comme celle-ci, les gens sont très stressés. Après, je ne vends pas un médicament, prévient-il, _je ne suis pas pharmacien, je ne prescris pas. Mais ça peut aider les gens à se détendre et à supporter des douleurs importantes." E_t ce, sans danger affirme-t-il : "Ce qui est addictif dans le Cannabis, c'est le THC et nos produits en sont dépourvus. _Le Cannabis est une drogue, je suis totalement d'accord avec ça, mais le CBD c'est complétement différent._"

Aujourd'hui le marché du CBD est estimé à 200 millions d'euros en France, il devrait atteindre le milliard d'euros d'ici 2023.