A Niort, l'office du commerce vient en aide aux commerçants et artisans pour toutes leurs démarches

C'est un guichet d’information, un point de rencontres, d’échanges et d’accompagnement pour les commerçants et les artisans qui vient d'être inauguré à Niort, lundi 5 septembre. Ils y trouvent des conseils administratifs et des formations pour réussir à faire concurrence aux grandes enseignes. "On ne désemplit pas, assure Romain Dupeyrou, le président de Niort Agglo en charge du commerce de proximité, invité de France Bleu ce mercredi 7 septembre. Après deux années de Covid, de confinement, d'activité ralentie, de guerre en Ukraine, les professionnels ont beaucoup de questions".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On peut aider les commerçants à piloter leur trésorerie en temps de crise, ou soutenir les communes face à la vacance commerciale" rappelle Romain Dupeyrou

L'office du commerce de Niort accompagne aussi les commerçants pour leur communication et notamment sur les réseaux sociaux. "Il y a une concurrence extrêmement féroce en ligne, développe Romain Dupeyrou. La part du marché du web a nettement augmenté avec le télétravail et les confinements. Il faut donc donner les clefs à nos commerçants pour entrer dans cette dynamique et se faire leur place".

L'office du commerce intercommunal est situé rue Brisson à Niort, il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.