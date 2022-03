A Niort, la secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire défend un meilleur partage des richesses

Que la réussite des entreprises profitent plus aux salariés. C'est la volonté d'Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire en déplacement à Niort ce vendredi 11 mars. Elle a notamment visité les locaux de la Carrosserie industrielle niortaise, une scop, société coopérative et participative, qui existe depuis 1983. Elle compte 44 salariés dont 38 associés qui ont des parts dans l'entreprise. "Plus l'entreprise dégage de bénéfices, plus il en est redistribué à l'ensemble des associés", résume le gérant Christophe Morisseau.

Les bonnes années, on partage avec les salariés

Un principe de l'économie sociale et solidaire qu'Olivia Grégoire aimerait étendre plus largement. "En 2019, un tiers des actifs, 9 millions de salariés, ont eu accès à un dispositif dit de partage de la valeur. Ça représente, si vous mélangez tous les dispositifs - participation, intéressement et actionnariat salarié - 2600 euros par an et par salarié. Ce chiffre vous donne une idée de ce que pourrait être une prime qui pourrait porter le nom d'un dividende salarié", explique la secrétaire d'Etat.

Elle a formulé des propositions dans ce sens à Emmanuel Macron dans le cadre de l'élaboration de son programme. A voir, si le candidat à sa réélection les retient. "Je crois normal, notamment après la pandémie, de réfléchir vraiment à la rémunération de nos salariés. Je pense aux première ou deuxième lignes qu'on a beaucoup soutenu pendant la crise, maintenant, il faut les soutenir de façon durable par des primes les bonnes années et mieux partager les richesses créées dans l'entreprise", poursuit-elle.

Aider les PME

La secrétaire d'Etat note que dans plus de 80% des grandes entreprises il existe des dispositifs de partage comme la participation, l'intéressement ou l'épargne salariale, pour les PME c'est plus compliqué, c'est moins de 20%. "C'est important qu'on les accompagne, qu'on simplifie encore les dispositifs parce que les patrons de PME ont bien compris l'intérêt du partage de la valeur, notamment pour attirer des jeunes talents. Un jeune salarié va avoir plutôt tendance à aller dans des grandes entreprises qui proposent des dispositifs de prime que dans d'autres entreprises qui ne pourraient pas le proposer", estime Olivia Grégoire.