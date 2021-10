Gilets jaunes mobilisés à Niort : "On est toujours en train de galérer"

A Niort, les gilets jaunes continuent de se mobiliser chaque samedi sur un rond-point, celui de Bessines ou de l'Acclameur. Ils estiment que rien n'a changé depuis le début du mouvement en 2018 et s'inquiètent de la hausse des prix du gaz et de l'électricité.

Le pouvoir d'achat a été au cœur de l'actualité cette semaine avec la flambée du prix des énergies : gaz et l'électricité et le carburant qui remonte. Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un "bouclier tarifaire" avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité. Au-delà de l'enjeu social de cette question, l’exécutif cherche à désamorcer les risques d'un mouvement de protestation comme celui des gilets jaunes démarré en 2018.

Les gilets jaunes qui continuent de se réunir à Niort le samedi, au rond-point de Bessines ou ces derniers temps à l'Acclameur. Ils sont une quinzaine. "On est devenus une famille, on fait les anniversaires, on a prévu de faire Noël", raconte Karen, une habitante de La Crèche, gilet jaune de la première heure. Comme chaque samedi, ils vont manger ensemble. "Aujourd'hui c'est haricots verts/steack haché, j'en ai marre de manger chipolatas saucisses", sourit cette mère de famille. Si le menu change, les raisons de la colère elles sont toujours les mêmes depuis bientôt trois ans : "quand j'ai mis le gazole dans le camion ce matin que j'ai vu 1,47 euros je me suis dis ce n'est pas possible. Plus on travaille, plus on en donne et moins on en gagne", lance Gérald, chauffeur routier.

Retraites, salaires, pouvoir d'achat sont au coeur des revendications des gilets jaunes rassemblés à Niort © Radio France - Noémie Guillotin

Je me dis qu'il y a des familles qui ne vont plus pouvoir se chauffer

Et puis il y a ces hausses du gaz et de l'électricité, "je me dis qu'il y a des familles qui ne vont plus pouvoir se chauffer", s'inquiète Karen, entre deux saluts à des automobilistes qui klaxonnent. Depuis le début du mouvement, cette mère de famille trouve que rien n'a changé. "On est toujours en train de galérer. Le 10 du mois on est toujours à découvert, les retraités, les salariés comme les chômeurs".

"On est devenus une famille", disent ces gilets jaunes mobilisés depuis la première heure © Radio France - Noémie Guillotin

Il faut que les gens se réveillent

Les annonces du Premier ministre ? "C'est du pipeau", réagit Gérald. "Il a bloqué mais que pour un certain temps. J'ai entendu que ça pourrait remonter déjà en 2022. C'est pas ça le but. Le but c'est qu'ils enlèvent de la TVA, faire une vraie baisse pour permettre aux gens qui n'ont pas d'argent de vivre", explique Gilles, un retraité niortais. "Il faut réagir, il faut aller se battre dans la rue", poursuit-il. Des gilets jaunes qui ont prévu de se joindre à la mobilisation du mardi 5 octobre pour les salaires et l'emploi.