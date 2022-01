A Niort, les règles en cas de grève des agents des écoles évoluent

A Niort, les règles en cas de grève des agents de la cantine des écoles et de l'accueil périscolaire évoluent. Le conseil municipal a voté ce lundi 31 janvier la continuité des services publics comme le permet la loi de la transformation de la vie publique.

Cette continuité prévoit que les personnels non-grévistes pourront être redéployer dans d'autres écoles. Il faudra se déclarer 48 heures avant le début du mouvement avec un délai de rétractation possible de 24 heures. Et puis, "il n’y aura plus possibilité de faire une grève perlée. C'est-à-dire que quand on fait grève on ne fait pas grève une heure", indique Anne-Lydie Larribau, adjointe au maire de Niort chargée des ressources humaines. Pour l'élue, ces changements permettront "d'avoir une meilleure organisation en amont et une véritable information des familles. Elles n'arriveront plus le matin pour s'entendre dire non il n'y a pas d'accueil péri-scolaire ou venez récupérer votre enfant entre midi et deux".

C'est une atteinte au droit de grève

Les deux groupes d'opposition, Solidaires par nature et Niort Energie Nouvelle, ont voté contre cette délibération.

La CGT est aussi vent debout. Il n'y a pas eu d'accord avec les syndicats. "C'est une atteinte au droit de grève. C'est encore de la régression qui touche surtout des gens qui sont d'abord principalement des femmes, des femmes précaires. Là elles devront faire grève toute la journée. Une heure de grève et une journée de grève ce n'est pas la même chose sur des bas salaires. Elles ne pourront plus défendre leurs droits", dénonce Béatrice Delafond, secrétaire générale de la CGT des agents territoriaux à Niort. Et pointe du doigt une contradiction. "Quand un agent ATSEM est malade il n'est pas remplacé pendant deux jours mais quand il fait grève il l'est parce qu'ils disent qu'il faut la continuité du service public".