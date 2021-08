A Niort, les Restos du coeur s'agrandissent

A Niort, les Restos du cœur agrandissent leur entrepôt, celui qui alimente les 19 centres de distribution du département des Deux-Sèvres. La surface globale passera à environ 1000m². Une extension nécessaire. "On était un peu trop à l'étroit, on se marchait un peu dessus. On avait beaucoup de marchandises à ne plus savoir où les stocker", détaille Françoise Reynes, co-responsable de l'entrepôt des Restos du cœur.

Quasiment 100 tonnes de plus de marchandises à stocker

De 775 tonnes de marchandises lors de la campagne 2018/2019, l'association est passée à 863 tonnes récupérées en 2019/2020. "Et là sur les trois premiers mois de 2020/2021 on est sur 331 tonnes", note Jackie Perrocheau, administrateur délégué des Restos dans les Deux-Sèvres. "Depuis quelques années, les magasins nous fournissent les invendus. On a énormément de "ramasse" qu'on n'avait pas avant", constate-t-il.

L'entrepôt actuel des Restos du coeur à Niort est devenu trop étroit © Radio France - Noémie Guillotin

Cet agrandissement est un investissement de 100.000 euros, aidé en grande partie par la Région et le Département. Le nouvel entrepôt devrait être terminé pour le 1er octobre.

Les Restos du cœur qui par ailleurs dans les Deux-Sèvres constatent une hausse des personnes accueillies "de 15%", d'après Jackie Perrocheau. Mais l'effet coronavirus ne se fait pas encore totalement sentir pour l'administrateur. "On s'attend à une augmentation d'ici deux ou trois ans quand les pertes de droit au chômage arriveront. Là je pense que le Covid a mis encore plus profondément dans la précarité des personnes qui l'étaient déjà". Cet été, 80% des centres des Deux-Sèvres sont ouverts chaque semaine pour des distributions.