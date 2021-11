A Niort, Maif et Camif se rapprochent

Une nouvelle alliance dans le secteur économique niortais. Maif et Camif annoncent ce mardi 23 novembre se rapprocher. A partir de janvier 2022, la mutuelle Maif deviendra actionnaire majoritaire de Camif, l'entreprise de commerce en ligne spécialisée dans l'aménagement durable de la maison. Maif détiendra 82% du capital de Camif.

Pour que Camif "change d'échelle"

"Une alliance en faveur d'une consommation plus responsable et durable", indique la Maif et Camif dans un communiqué commun. Les deux sociétés niortaises veulent "proposer une alternative viable qui se démarque des géants du marché. Maif devient actionnaire majoritaire de Camif pour renforcer les capacités de développement de cette dernière et lui permettre d'opérer un changement d'échelle".

"A l'heure de l'urgence environnementale, il est nécessaire d'agir pour une économie plus responsable", indique Dominique Mahé, président du groupe Maif. Aujourd'hui, Camif a banni de son catalogue tous les produits fabriqués en dehors de l'Union Européenne et 77% de son chiffre d'affaires provient de l'offre Made in France. La société ne commercialise plus de micro-ondes ni de chaises de jardin en raison de leur impact environnemental.

Un rapprochement que le PDG de Camif Emery Jacquillat présente comme logique. "Nous partageons la même vision, nous avons une histoire et même une géographie commune".