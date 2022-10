A Niort, un escape game pour recruter des conducteurs de bus

Un bus est transformé en escape game pour identifier les savoir-être de chacun et non pas les compétences techniques.

Une session de recrutement sans CV ! Transdev était à Niort, sur le parking du Carrefour du Clou-Bouchet ce lundi pour une journée emploi originale. Pas de rencontres traditionnelles mais un escape game, dans un bus aménagé. Le groupe de transport cherche à recruter sur toute la Région, principalement pour du transport scolaire. Dans l'agglomération niortaise, c'est une dizaine de conducteurs de bus et de cars qui sont recherchés.

Révéler les savoir-être

"L'escape game est dédié à révéler vos savoir être professionnels", explique Béatrice Gannieux, directrice des ressources humaines pour Transdev Nouvelle-Aquitaine. Les participants ont 30 minutes pour trouver comment ouvrir des boîtes. Deux animatrices les observent. "Ils sortent concrètement avec un petit passeport compétence et ça leur permet d'arriver vers nous employeurs Transdev ou d'autres en disant voilà moi je n'ai pas de diplôme mais je sais travailler en équipe ou je suis quelqu'un d'analytique", détaille-t-elle. Une simulateur de conduite est aussi à la disposition du public.

Difficultés de recrutement

Une méthode originale pour Transdev qui à du mal à trouver des conducteurs. "Parfois il y a des horaires décalés, on recrute aussi beaucoup sur du temps partiel ce qui accentue les difficultés de recrutement", analyse Béatrice Gannieux. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui avec la conjoncture. "Dans la plupart de nos bassins d'emploi, on a un taux de chômage assez faible. Ici à Niort c'est vraiment le cas".

L'opérateur de transport réfléchit également à d'autres leviers pour favoriser le recrutement. "Pour le transport scolaire, les conducteurs travaillent plutôt le matin et le soir. La question c'est pendant le reste de la journée qu'est-ce que je fais donc on peut travailler sur de la multi-activité avec les personnes qui ont déjà un employeur ou qui sont auto-entrepreneur. On fait aussi des passerelles vers le réseau urbain Tanlib, exploité aussi par Transdev, où on a du temps complet donc on offre des évolutions de carrière", précise la DRH.

L'escape game du recrutement continue sa route et sera à Poitiers quartier des Couronneries ce vendredi 14 octobre .