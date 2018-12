A Nogent-sur-Vernisson (Loiret), Faurecia a fini les réparations après les dégâts causés par l'Armée

Nogent-sur-Vernisson, France

8 mois après avoir été victime d'une fausse bombe de l'armée de l'air, l'usine Faurecia à Nogent-sur-Vernisson en a fini avec les réparations.. C'était le 10 avril dernier, un avion de chasse Mirage larguait par erreur, au cours d'un exercice, une bombe factice. L'engin ne contenait pas d'explosif mais faisait quand même de gros dégâts sur le site du sous-traitant automobile qui emploie 520 personnes... Au final, il y en a eu pour 200 000 euros de réparations.

L'armée de l'air a réglé les factures...

La bombe factice tombée par erreur sur l'usine Faurecia de Nogent-sur-Vernisson ne pesait que 16 kilos contre 250 kilos pour une munition classique. Suffisant néanmoins pour provoquer d'importants dommages, puisque l'engin a traversé l'un des bâtiments du site qui fabrique des armatures de siège pour automobile - c'est l'unité d'assemblage qui avait été touchée. Un trou d'1 m² dans la toiture, et un robot percuté par le projectile... Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, explique le directeur du site, Guillaume Ponçin : "On a réparé les choses qui ont été endommagées sur l'usine, l'Armée a été bienveillante sur le support qu'elle nous a apporté, et aujourd'hui les choses sont redevenues dans l'ordre au niveau de l'infrastructure de l'usine : le bâtiment, les murs, la toiture, et l'ensemble des machines qui avaient été abîmées."

... mais reste discrète sur les causes de l'accident

L'armée de l'air a payé les factures rubis sur ongle : 200 000 euros de réparation. En revanche, elle reste très discrète sur les causes de cet accident, le Mirage venait de la base aérienne de Nancy et qu'il devait larguer la bombe factice sur un terrain d'entraînement près de Reims. L'hypothèse d'une défaillance technique est la plus probable, mais on n'en sait pas plus... Une enquête en interne, confiée au bureau enquête accident Défense, avait été diligentée, mais les conclusions n'ont pas été rendues publiques, l'armée n'a d'ailleurs pas souhaité répondre aux sollicitations de France Bleu Orléans. Heureusement l'accident n'avait fait que 2 blessés légers.