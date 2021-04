A partir du 14 juin, Delphine Darricau et son épicerie ambulante sillonneront les routes de la Chalosse et du Tursan

"A Nousté" une nouvelle épicerie ambulante sur Saint Sever et sa région dès le 14 juin

Delphine Darricau a grandi à Eyres Moncube puis s'est installée à Dumes, petite commune de près de 250 habitants au cœur de la Chalosse.

Après un apprentissage en Vente Action Marchande, elle fait ses armes aux fermiers landais et à Delpeyrat. Elle quitte les Landes pour la Gironde puis la Dordogne ou elle devient hôtesse de caisse pendant 12 ans et passe en parallèle un diplôme par correspondance de secrétaire médicale, métier qu'elle exercera 1 an en Dordogne.

En 2017, Delphine Darricau, revenue dans les Landes crée un magasin de fleurs et d'articles funéraires "Chris'Ange" à St Sever. Devant s'occuper de son fils victime d'un grave accident, elle dépose le bilan en 2019. Elle devient quelques temps plus tard responsable d'exploitation dans le transport et en 2021 décide de lancer son nouveau projet en tant qu' auto-entrepreneuse, l'épicerie ambulante "A Nousté".

Pour un meilleur service, Delphine Darricau s'est entourée de producteurs locaux. Elle reste évidemment ouverte à d'autres partenariats et invite ses futurs clients et différents producteurs à la contacter grâce à sa page pro Facebook.

"A Nousté" à partir du 14 juin servira 41 villages et les EHPAD de la région. Une nouvelle aventure pour Delphine Darricau, au volant de son camion itinérant, du haut de ses 38 ans.

Bonne route Delphine !

